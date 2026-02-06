El amor no siempre termina en un final feliz. A veces se queda en silencio, se oculta en una carta que nunca se envió o en una historia que nadie escuchó. Bajo esa premisa, la subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa realiza el concurso literario “Lo que San Valentín no dijo”, una iniciativa que busca promover la lectura y la escritura desde una mirada más honesta y profunda del afecto humano.

La convocatoria está abierta a personas de todas las edades, quienes podrán participar con la presentación de poemas, cartas o anécdotas, con una extensión de 500 a 750 palabras, incluido el título. Los trabajos deberán enviarse en formato PDF o Word al correo electrónico voluntariadomvll@gmail.com , hasta el 9 de febrero.

El subgerente de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, Alfredo Herrera, explicó que el concurso apunta a rescatar historias poco conocidas, aquellas que hablan de afecto, amistad y vínculos que muchas veces se callan. Pues no solo se quiere escuchar al amor idealizado, también al desamor, esos sentimientos que no se dicen, que se esconden.

La lectura pública de los mejores trabajos se realizará el 14 de febrero, Día de San Valentín, desde las 5:00 de la tarde, en las instalaciones de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. En esa jornada también se reconocerá a los autores destacados con paquetes de libros, entradas a museos y diplomas.

Según las bases del concurso, los reconocimientos podrán realizarse de manera pública o privada, de acuerdo con el deseo de cada participante. El jurado evaluará criterios como la temática, la originalidad, la narrativa, el mensaje y el impacto emocional de los textos.

Las bases en: https://docs.google.com/.../1ATVy9_3Q17S0KW-_U.../edit

VIDEO RECOMENDADO