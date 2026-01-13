Por segunda vez, Sandro Jara Coa aspira llegar al Parlamento en representación de Arequipa, pero, en su historial cuenta con una sentencia por rebelión, la cual lo mantuvo 15 años en prisión por el “Andahuaylazo” dirigido por Antauro Humala.

El ahora candidato a la Cámara de Diputados formó parte de los etnocaceristas que tomaron la comisaría de Andahuaylas en el 2005, aquel hecho terminó con 6 fallecidos, de ellos, 4 policías y 2 etnocaceristas.

“La última vez he estado en prisión por 15 años, pero, para mí eso me resbala, porque seguimos batallando”, exclamó en la plaza San Martín de Lima hace más de 3 semanas durante un mitin.

En su declaración jurada de hoja de vida, Jara evidencia esta sentencia firme dictada por el Poder Judicial en el 2009, además de indicar que la pena fue cumplida.

Al respecto, el Jurado Electoral Especial de Arequipa 1, observó la lista de diputados del Partido Demócrata Unido Perú y, en el caso de Sandro Jara, indicó que no se precisó el nombre completo del órgano judicial ni tampoco si se encuentra rehabilitado, declarando inadmisible esta lista el 7 de enero.

El etnocacerista es candidato invitado por el Partido Demócrata Unido Perú siendo junto a Cecilio Díaz los únicos en presentar su hoja de vida por esta agrupación política ante el Jurado Nacional de Elecciones.

