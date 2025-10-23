Los días 31 de octubre y 1 de noviembre, el Santuario de la Virgen de Chapi será el escenario de la XIII Fiesta Juvenil de la Fe, un evento que reunirá a miles de jóvenes en un ambiente de música y espiritualidad. Este año, el festival contará con la participación del aclamado grupo colombiano “Estación Cero” y el Ministerio de Música de la Arquidiócesis de Arequipa.

Las puertas del santuario se abrirán a las 6:00 p.m. del 31 de octubre, dando inicio a un programa que incluirá un momento de oración a las 9:30 p.m., seguido de un festival musical que animará la noche. El evento también contará con la participación de Javier Del Río Alba, Arzobispo de Arequipa.

Al día siguiente, el 1 de noviembre se realizará la misa en celebración de la festividad de Todos los Santos, a las 10:30 a.m. Para ese día se ha previsto la asistencia de sacerdotes para quienes deseen recibir el sacramento de la confesión.

La participación en la fiesta es gratuita y está abierta a todos: pueden asistir jóvenes católicos, miembros de otras comunidades cristianas, personas que han dejado de asistir a la Iglesia, e incluso quienes no practican ninguna religión, pero desean unirse.

Desde el Arzobispado recomiendan a los asistentes llevar ropa de abrigo, bolsas de dormir o frazadas, carpas, alimentos para la cena y el desayuno, agua, linternas, gorros, bloqueador solar y artículos de aseo personal, considerando las condiciones climáticas en las alturas de Arequipa.