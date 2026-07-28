El brote de sarampión en Arequipa ha comenzado a crecer de manera acelerada. En apenas cuatro días, el número de casos confirmados pasó de 88 a 135, es decir, se sumaron 47 nuevos contagios, un incremento de más del 53 % respecto al reporte del jueves de la semana pasada.

De acuerdo con el reporte oficial de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) hasta ayer en la mañana, se han notificado 388 casos sospechosos. De ellos, 240 fueron descartados, mientras que 13 permanecen en investigación y deberán ser sometidos a los análisis correspondientes para determinar si también se trata de sarampión.

La mayor concentración de contagios continúa en la ciudad de Arequipa, ya que de los 135 casos confirmados registra 62 pacientes, seguida muy de cerca por la provincia de Camaná, con 55 contagios. A ellos se suman nueve casos en Caylloma, cinco en Caravelí y uno en Condesuyos. El informe también consigna dos casos correspondientes a Puno, uno de ellos procedente de la provincia de Puno y otro de San Román, además de un caso de Ilo, en Moquegua.

El crecimiento resulta especialmente marcado si se compara con las cifras conocidas hasta la semana pasada. El jueves 23 de julio se contabilizaron 88 contagios, pero se han sumado otros 47 pacientes más a la estadística oficial. El mapa epidemiológico muestra que el brote mantiene focos importantes tanto en Camaná como en la provincia de Arequipa, mientras las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia de posibles casos y las acciones de vacunación para poder cortar la cadena de transmisión.

La cifra todavía podría variar, pues hay 13 casos que están siendo analizados en el laboratorio. El nuevo balance confirma un posible incremento que advertiría que la enfermedad mantiene una tendencia ascendente en la región y que el brote está lejos de considerarse controlado.

El objetivo de la Geresa es vacunar a 240 mil personas entre los 6 meses y 29 años para cortar transmisión.