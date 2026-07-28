El talento de los criadores altoandinos quedó en evidencia en el campo ferial de Yauris, donde las mejores llamas Q’ara de Huancavelica, Junín y Pasco se enfrentaron en un riguroso juzgamiento para definir a los ejemplares más destacados de la Expo Fiya Yauris 2026.

El juez, ingeniero Alfonso Atanasio Carvajal, explicó que la evaluación se realizó según la edad y la cronología dentaria de los animales. Analizó en cada ejemplar características como tamaño, fortaleza corporal, conformación de cabeza, cuello y cuerpo, además de los aplomos, un factor determinante para la resistencia de estos animales en los extensos territorios altoandinos.

Pasco y Junín lideran

La jornada tuvo como principales protagonistas a la Cooperativa Comunal Huayllay, de Pasco, y Ganaderos Remisión, de Junín, que lograron los primeros puestos en varias categorías.

En machos, Huayllay se impuso en dientes de leche y dos dientes, mientras que Remisión destacó en cuatro dientes y boca llena. Esta última también consiguió el reconocimiento en la categoría senior, mientras que Huayllay obtuvo el primer lugar en raza.

En hembras, la Cooperativa Comunal Huayllay volvió a marcar presencia al ganar en dientes de leche, dos dientes, boca llena, senior y raza. Ganaderos Remisión alcanzó el primer puesto en cuatro dientes, consolidando la participación de los productores juninenses en el certamen.

Avance en crianza. La competencia reunió a productores con ejemplares seleccionados de sus propias crianzas.

Ganaderos Remisión participó con 16 llamas Q’ara, entre ocho machos y ocho hembras, mientras que la Cooperativa Comunal Huayllay presentó animales provenientes de un rebaño de aproximadamente 450 ejemplares. El juzgamiento permitió reconocer el trabajo de los criadores en la conservación y mejora de la raza.