En dos años se prevé que Arequipa cuente con el primer ciclotrón fuera de Lima, un moderno equipo que producirá radiofármacos para detectar cánceres con mayor precisión en pacientes de toda la macro región sur. Sin embargo, el presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), Rolando Páucar Jáuregui, advirtió que lamentablemente se tiene una alta brecha de especialistas.

El titular del IPEN indicó que el país necesita al menos 300 físicos médicos y especialistas en tecnología nuclear, pero actualmente solo existen entre 55 y 60 profesionales capacitados. “La falta de personal especializado sí puede frenar estos proyectos”, señaló durante su visita a Arequipa para reuniones con el Gobierno Regional de Arequipa, el Instituto Nacional de Infraestructura (ANIN) y la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

El proyecto será implementado en 300 metros cuadrados del nuevo IREN Sur Moderno y demandará una inversión aproximada de 7 millones de dólares solo en equipos, los cuales serán implementados por el IPEN, mientras que el GRA y ANIN se encargarán de la construcción de la infraestructura.

EQUIPO CICLOTRÓN

Páucar explicó que el ciclotrón producirá Flúor 18, un radioisótopo que luego será mezclado con fármacos especiales para elaborar radiofármacos utilizados en medicina nuclear. Estos compuestos serán enviados a hospitales y clínicas para realizar exámenes PET. El presidente del IPEN detalló que la instalación tendrá una bóveda de concreto de hasta tres metros de espesor donde funcionará el ciclotrón. Posteriormente, el material pasará a laboratorios especializados donde será convertido en radiofármacos listos para su uso médico.

Los radiofármacos serán utilizados en equipos PET-CT y PET-RM, tecnologías que permiten obtener imágenes de alta precisión para detectar tumores y otras enfermedades oncológicas en etapas tempranas. Según explicó, actualmente muchos diagnósticos fallan debido a la baja calidad de imagen de algunos equipos. “Hay casos donde no se logra detectar un cáncer porque las imágenes son borrosas”, afirmó.

En el caso de Arequipa, el IREN Sur tendrá dos equipos PET, mientras que EsSalud contará con otro equipo obtenido mediante donación internacional. A futuro, regiones como Cusco y Puno también podrían incorporar esta tecnología. El ciclotrón abastecerá de radiofármacos a todas estas regiones. Para ello, los compuestos serán trasladados en vehículos especiales desde el centro de producción hacia los establecimientos de salud.

Páucar destacó que Arequipa será la primera región fuera de Lima en contar con un ciclotrón y aseguró que incluso tendrá tecnología que actualmente no existe en otras partes del país, como el PET-RM.

PREPARACIÓN DE PROFESIONALES

Para reducir la brecha de especialistas, el presidente del IPEN informó que la institución trabaja actualmente con 10 universidades del país en la formación de profesionales vinculados a tecnología nuclear y física médica. En Arequipa, el convenio se desarrolla con la UNSA, donde se proyecta implementar la especialidad de Física Médica para formar personal que pueda operar este tipo de equipos.

Como parte del convenio, estudiantes arequipeños ya realizan capacitaciones y pasantías en Lima, donde trabajan directamente con especialistas del IPEN y participan en investigaciones relacionadas con medicina nuclear y análisis radiológicos.