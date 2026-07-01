El gerente regional de Educación, William Choque, confirmó la postergación de la campaña de vacunación contra el sarampión, pese a que hace una semana se informó que esta actividad iniciaría el 30 de junio en la provincia de Arequipa.

“Nosotros estamos sujetos a las decisiones que se determinen a nivel de lo que es Salud, en este caso la Geresa. (La reunión) se tenía coordinado para el viernes pasado en la que se iba a coordinar este cronograma, sin embargo, se ha suspendido la reunión hasta nuevo aviso”, señaló el funcionario.

Esta campaña de vacunación iba orientada a las tres unidades de gestión educativa con mayor población estudiantil, como lo son la Ugel Arequipa Norte, la Ugel Arequipa Sur y la Ugel La Joya.

Sobre los nuevos plazos para la vacunación, William Choque indicó que ello debería concretarse esta semana a más tardar, pero la convocatoria deberá hacerla la Gerencia Regional de Salud.

En lo que respecta al requisito de exigir la vacuna a escolares para su participación en los desfiles escolares que se realizarán desde la próxima semana, el funcionario precisó que la Geresa determinará si esto se aplica definitivamente.

“Es la Geresa el ente especializado quien seguramente está tomando en cuenta todas estas acciones y tiempos”, precisó. Choque descartó la postergación de los desfiles y estos se realizarán en sus fechas programadas.