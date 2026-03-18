Un corte de energía eléctrica se registró esta atarde afectó a varios distritos de Arequipa, justo en la fecha en que la empresa Seal celebra su 121 aniversario de creación.

La interrupción del servicio se produjo a raíz de un daño en el transformador de 138 KV ubicado en el Parque Industrial, en el Cercado de Arequipa. La falla dejó sin electricidad a zonas de Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara, Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros distritos.

Según informó la empresa Seal, el servicio fue restablecido en su totalidad de manera progresiva, tras aproximadamente una hora de interrupción. No obstante, durante ese tiempo, la falta de energía afectó a estudiantes y a diversas actividades económicas y cotidianas que dependen del suministro eléctrico.

El incidente ocurrió en una fecha simbólica para la empresa, que hoy celebra 121 años de funcionamiento. La empresa prestadora del servicio cuenta con alrededor de 520 mil usuarios en toda la región Arequipa.

De acuerdo a Seal, desde el año 2023 se han ejecutado proyectos de electrificación en 153 asentamientos humanos, beneficiando a aproximadamente 130 mil personas con acceso a energía definitiva, como parte del cierre de brechas en el acceso a la electrificación.

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