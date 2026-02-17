Las intensas lluvias registradas el último lunes en Arequipa provocaron al menos 400 emergencias eléctricas reportadas ante la empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste y 63 incidencias sanitarias ante Sedapar, relacionadas principalmente con atoros y reboses de buzones de desagüe.

De acuerdo con el reporte de SEAL, la mayoría de los reclamos provinieron de los distritos de Paucarpata y Cerro Colorado, donde los vecinos informaron afectaciones en instalaciones domiciliarias y redes de baja tensión, debido a filtraciones de agua producto de las precipitaciones.

Ante la magnitud de los daños, la empresa incrementó sus cuadrillas de emergencia de 32 a 40 equipos de trabajo para atender los reclamos. No obstante, precisó que, por razones de seguridad del personal, no es posible intervenir durante las lluvias, por lo que las reparaciones se realizan luego del cese de las precipitaciones pluviales.

En caso de emergencias eléctricas, SEAL recordó que los usuarios pueden comunicarse al número 054-381188 o al WhatsApp 932 731 299.

Por otro lado, Sedapar informó que recibió 63 reportes vinculados a atoros, reboses y ausencia de tapas en buzones de desagüe. Sin embargo, pobladores de Cayma y Cerro Colorado señalaron que no han obtenido respuesta a sus pedidos de desinfección, luego de que varias vías quedaran inundadas con aguas servidas.

En el caso del puente San Martín en la zona de Vallecito, el gerente de operaciones de Sedapar, explicó que el buzón de desagüe fue cubierto con la capa asfáltica, pero debido a la fuerza del agua, la tapa del buzón se desprendió y afectó la carpeta asfáltica. En el lugar se encontró trapos, lo que hace presumir que las personas arrojaron prendas de vestir al alcantarillado.

La empresa de saneamiento informó que a la fecha cuentan con 13 cuadrillas para atender emergencias en más de 20 distritos de la ciudad.

