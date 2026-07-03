Sedapar ejecutará obra de S/ 1,8 millones para evitar cortes de agua en El Pedregal

Los vecinos de El Pedregal Sur y El Pedregal Centro, en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, no sufrirán interrupciones en el servicio de agua potable durante el próximo mantenimiento de las plantas de tratamiento. Para ello, Sedapar ejecutará una obra de contingencia valorizada en S/ 1,8 millones, cuyos trabajos comenzarán en aproximadamente dos meses.

El gerente de Ingeniería de Sedapar, Henry Bellido, informó que el proyecto consiste en la instalación de una línea de interconexión de 350 milímetros de diámetro que unirá el reservorio R-3 de Ciudad Majes con los reservorios que abastecen a El Pedregal Sur y El Pedregal Centro.

Según explicó, esta infraestructura permitirá mantener el suministro de agua mientras se realizan labores de mantenimiento y futuras remodelaciones en las plantas de tratamiento.

“Cuando intervengamos las plantas necesitamos seguir abasteciendo de agua a la población. Esta interconexión permitirá garantizar la continuidad del servicio durante los trabajos”, señaló el funcionario.

Las plantas de tratamiento de El Pedregal tienen más de 20 años de funcionamiento y requieren una intervención integral que incluyen el lavado de reservorios, limpieza de filtros y otras labores de mantenimiento para asegurar la calidad del agua potable.

La ejecución de la línea de interconexión demandará aproximadamente tres meses, periodo en el que se preparará el sistema para que las futuras intervenciones en las plantas no afecten el abastecimiento a los miles de usuarios.