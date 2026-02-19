Desde el 12 de enero hasta la fecha, se han registrado aproximadamente mil 450 incidencias relacionadas con el sistema de alcantarillado en Arequipa, informó el gerente de operaciones de SEDAPAR, Cayo Marroquín. El funcionario precisó que estos casos se originaron a partir de los primeros eventos intensos de lluvia y que solo entre ayer y hoy se reportaron 65 nuevas incidencias en Arequipa Metropolitana.

Según explicó, el 95% de los casos corresponde a desbordes de aguas residuales y atoros ocasionados en los buzones por el alto caudal pluvial que ingresa a las redes de alcantarillado.

Sin embargo, entre el 40% y 50% de los reportes termina siendo atoros, debido al ingreso de tierra, piedras, material sólido e incluso prendas de vestir que obstruyen las tuberías.

Cayo Marroquín, gerente de Operaciones de Sedapar (Foto: Jeamilett Chirinos)

Marroquín señaló que el distrito de Paucarpata concentra la mayor cantidad de incidencias, seguido de zonas como Selva Alegre, Miraflores y sectores del cono norte, como Yura. Así como el sector del cono Sur, donde las lluvias fueron de mayor intensidad.

El funcionario precisó que el tiempo promedio de respuesta es de entre cuatro y cinco horas desde que se registra la incidencia. Para la atención de estas emergencias, SEDAPAR cuenta con 12 cuadrillas distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

“Una vez registrado, nosotros ya ponemos en disposición las cuadrillas que hemos contratado incluso por emergencia, para que distribuidos por cada zona ya empiecen a solucionar los problemas”, indicó.

TERMINAN CON REMPLAZO DE TUBERÍA EN AV. GOYENECHE

Respecto a los trabajos de cambio de tubería en la avenida Goyeneche, el funcionario informó que la infraestructura dañada ya fue reemplazada y que los trabajos de adoquinado terminará hoy en horas de la tarde.

Precisó que esta solución es temporal, ya que, debido a los eventos climáticos, no resulta recomendable colocar asfalto. Añadió que, una vez finalizadas las labores, se procederá con la desinfección de la zona por seguridad.

