Con el 100% de las actas electorales procesadas en el distrito de Arequipa, provincia de Arequipa, región Arequipa, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se impone con claridad sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en la segunda vuelta presidencial, realizada el domingo 7 de junio.

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Los resultados, actualizados al 10 de junio de 2026 a las 2:25 p.m., muestran una ventaja sólida de la candidata Fujimori, según la página web de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En detalle, la lideresa fujimorista acumuló 30 538 votos, equivalentes al 58.468 % de los sufragios válidos emitidos en el distrito; mientras que Sánchez Palomino obtuvo 21 692 votos, lo que representa el 41.532 % del total. La brecha entre ambos postulantes supera los 8 800 votos.

Asimismo, en José Luis Bustamante y Rivero, Keiko Fujimori tuvo 51.883 %, mientras que Roberto Sánchez consiguió el 48.117 %.

SÁNCHEZ SUPERA EN OTROS DISTRITOS

Por otro lado, en Chiguata también está al 100% de actas procesadas. No obstante, en esta jurisdicción, Sánchez Palomino consiguió el 80.635 % y Keiko obtuvo el 19.365 % de votos.

Asimismo, en otros distritos con las actas procesadas al 100%, el respaldo mayoritario fue para Roberto Sánchez con más del 50 %. Es el caso de Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Paucarpata, Pocsi, Polobaya, Quequeña, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, San Juan de Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor, Yarabamba, Yura.

A NIVEL REGIONAL

En cuanto a la región de Arequipa, en su última actualización de las 3:20 p.m. de este miércoles 10 de junio, las actas contabilizadas están al 99.383 %, donde Sánchez obtiene 63.594 %, mientras que Keiko consigue el 36.406 %.