El presidente de la Junta de Usuarios Chili No Regulado, Willy del Carpio Tejada, advirtió que un eventual impacto del fenómeno de El Niño podría reducir la producción agrícola en la cuenca no regulada del río Chili, debido a la escasez de agua. Señaló que los agricultores ya evalúan no sembrar la totalidad de sus tierras para afrontar un posible déficit hídrico.

“Se está previendo que no sembremos la totalidad de toda nuestra área. Por ende, va a traer escasez de productos”, manifestó Del Carpio, al precisar que los cultivos que podrían verse afectados son la papa, ajo, cebolla, habas, arvejas, lechuga, zapallo, frutas y hortalizas.

IMPACTO POR LA FALTA DE AGUA

El dirigente explicó que la Junta de Usuarios agrupa a cerca de 10 mil agricultores que cultivan 6 mil 333 hectáreas en la zona suroriental de Arequipa. Indicó que, al no contar con grandes reservorios, dependen del caudal de los ríos Yarabamba, Andamayo y Mollebaya, por lo que serían los primeros afectados ante una disminución del recurso hídrico.

Asimismo, informó que la organización realiza trabajos permanentes de limpieza de canales y bocatomas para optimizar el uso del agua. Sin embargo, señaló que más del 80% de los canales aún son de tierra, lo que ocasiona pérdidas y hace urgente la ejecución de obras de revestimiento.

“Nos falta agua. Estamos tratando de prepararnos, teniendo nuestros canales limpios, haciendo nuevas distribuciones, todo para ser más eficientes con el recurso hídrico”, afirmó.

Del Carpio indicó que continúan los estudios para una futura represa en el sector de Chiguata, en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y expresó su expectativa de que la represa El Ensueño sea entregada este año para fortalecer la disponibilidad de agua para los agricultores de la cuenca no regulada.