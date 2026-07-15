Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en Venezuela, que afectaron a Caracas y devastaron el estado de La Guaira, el diseñador Efraín Mogollón decidió transformar temporalmente su taller de moda para apoyar las labores de emergencia.

El creador de la firma ByEfraínMogollón explicó que, frente a la magnitud de la tragedia, optó por utilizar los conocimientos de su equipo para atender una de las principales necesidades de los rescatistas y familiares de las víctimas.

“Estábamos justamente en estado de shock porque fue una tragedia inminente y necesitábamos entender qué podíamos hacer desde lo que nosotros sabemos hacer. Y en este caso era coser”, señaló.

La primera medida fue suspender la confección de prendas de vestir para iniciar la fabricación de bolsas mortuorias.

Un taller dedicado a la emergencia

Las 22 costureras del taller dejaron de utilizar telas como seda, lino y tafetán para trabajar con polietileno de alta densidad y materiales antifluidos destinados a la elaboración de bolsas mortuorias de tres metros de largo.

Hasta el inicio de esta semana, el equipo había confeccionado 1.000 bolsas, de las cuales:

500 fueron entregadas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Caracas.

Las restantes fueron distribuidas entre rescatistas y familiares de las víctimas.

El diseñador explicó que la producción aumentó conforme avanzaban las labores de rescate.

“De comenzar con un lote de 48 bolsas diarias los primeros tres días, llegamos a 200 bolsas diarias en la última semana”, afirmó.

Costureras se suman al esfuerzo solidario

Para las trabajadoras del taller, la nueva labor representó un fuerte impacto emocional.

Grismary Villegas, de 21 años, relató que nunca imaginó confeccionar este tipo de productos.

“La verdad fue fuerte cuando nos dieron la noticia de lo que íbamos a hacer. Pero a la vez sentimos que estamos haciendo un bien. Es una manera de apoyar en este dolor”, expresó.

La joven manifestó su deseo de que la emergencia concluya pronto y que no sea necesario producir más bolsas mortuorias.

A seamstress works in the manufacture of body bags for the earthquake victims, at the ByEfrainMogollon workshop in Maracay, state of Aragua, Venezuela, on July 13, 2026. At a fashion workshop in Venezuela, the sewing machines set aside the brightly coloured threads used to make elegant dresses to sew body bags, which the creative director decided to donate to rescue workers, volunteers and relatives recovering bodies from the buildings that collapsed following the twin earthquakes measuring 7.2 and 7.5. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Ahora fabrican lonas para los damnificados

Durante sus visitas a los albergues instalados para las personas que perdieron sus viviendas, Mogollón identificó otra necesidad urgente: proteger a las familias del frío y la lluvia.

Por ello, el taller inició también la confección de lonas destinadas a cubrir el piso y el techo de las carpas utilizadas en los refugios temporales.

La iniciativa busca contribuir a mejorar las condiciones de los miles de damnificados que permanecen en albergues tras los terremotos.