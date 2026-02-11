El Gobierno Regional de Arequipa tiene 6 obras sin contar con una supervisión, 4 de ellas se encuentran en ejecución física, 1 en elaboración de expediente técnico y 1 por reiniciar trabajos.

Durante una reunión en el Consejo Regional de Arequipa, Sulspicio Choque, jefe de la Oficina Regional de Supervisión de Inversiones y Transferencias, confirmó esta mañana que son 6 las obras sin supervisión ante la Comisión de Infraestructura.

La vía Majes-Lluta-Huambo, con una ejecución actual del 27.5 %, se encuentra sin supervisión desde que inició su ejecución en junio del 2025.

En una situación similar se encuentra la vía Cayma-Cabrería-Pampa Cañahuas, que inició en septiembre y cuenta con un avance de 8.3 %. En ambas situaciones, los trabajos se encuentran suspendidos por las lluvias.

Al respecto, Choque manifestó que se dispuso la contratación mediante un proceso competitivo, es decir, la contratación de la supervisión de ambas obras tomará al menos 60 días una vez se convoque el proceso hasta la adjudicación de la buena pro.

En un caso particular se encuentra la vía Jachaña Cayarani, la cual se encuentra aún en formulación del expediente técnico. En este caso la contratación de la supervisión se encuentra en estudio de mercado y según indicó Choque la convocatoria se estaría haciendo la próxima semana.

A estas obras de infraestructura vial se le suma la segunda etapa del mejoramiento de los servicios de la I.E. 40201 Técnico Agropecuario La Colina en el distrito de Majes (Caylloma), la cual cuenta con un avance físico del 33.3 % y cuya fecha de entrega está programada para el 4 de enero del 2027.

Sobre ello, el proceso de contratación de la supervisión, iniciado en el 2025 se declaró nulo, convocándose nuevamente este año y actualmente en evaluación de propuestas, según indicó Sulspicio Choque.

OBRAS SIN SUPERVISIÓN SALUD

Entre los proyectos también se incluye el centro de salud de Chuquibamba, cuya primera piedra se colocó hace más de 2 semanas y el expediente técnico se realizó sin supervisión externa debido a que el único proceso de contratación para esta obra no se concluyó.

Por último, el hospital Maritza Campos, a reiniciarse este viernes 13, aún no cuenta con la supervisión, no obstante, la adjudicación de la buena pro debe darse en el transcurso del día.

