En el marco de la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, que se conmemora del 15 al 21 de setiembre, pacientes y personal de salud realizaron una pequeña misa en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. En esta ocasión, una historia de amor y esperanza se convirtió en símbolo de la campaña.

Desde el nosocomio de Arequipa, Erick Peredo Ticona, un joven abogado, decidió donar uno de sus riñones para salvar la vida su hermana Carol.

Erick relató a Correo que realizó esta acción para que su hermana tenga una mejor calidad de vida y pueda acompañarlo a él y a su familia por mucho más tiempo.

“Desde hace dos años y medio estaba con insuficiencia y le dijeron que necesitaba un riñón. Cuando me entero, le dije que le daba el mío y es ahí cuando estuvimos por varios meses en análisis para ver si somos compatibles y hace un mes acabó, se dio la donación y estamos en proceso de recuperación”, expresó.

Actualmente, están en recuperación y pese a ser el hermano menor, manifestó que este acto de amor lo haría sin dudarlo.

Carol, quien padece de lupus desde hace una década, reconoció el gesto de su hermano como un verdadero acto de amor.

“Desde el primer día que me dijeron que no funcionaban, él me dijo que estaba ahí. Lo que ha hecho es un acto de amor muy grande. Solo decirle gracias. Yo no quería porque tenía miedo de perjudicar su salud”, contó.

No obstante, el cariño que se mantenían no fue más fuerte que la enfermedad, por lo que Carol apuntó que las donaciones son importantes para salvar muchas vidas.