El arzobispo de Arequipa, monseñor Javier Del Río Alba, hizo ayer un llamado a los candidatos y ciudadanos a reflexionar durante los días de Semana Santa, especialmente ante la proximidad de las Elecciones Generales 2026. Señaló que el país vive en la última década una crisis y todos somos responsables.

“No debemos culpar solo a los políticos de esta crisis porque a las autoridades las hemos elegido entre todos. Queda poco tiempo para las elecciones y será propicio para reflexionar qué pasó con mi voto en el proceso anterior y hasta qué punto pude haber contribuido a esta crisis”, señaló

Del Río Alba explicó que el reciente mensaje emitido por los obispos del Perú pone énfasis en las brechas sociales que continúan sin cerrarse, consecuencia del deterioro progresivo de la institucionalidad.

“Da pena decirlo, en muchos aspectos somos una nación informal, a nivel laboral y se va extendiendo. Todos estamos llamados a cooperar con la democracia y a pensar bien nuestro voto. Hay principios no negociables, como la defensa de la vida y la familia. También debemos ver qué candidato está preparado para afrontar la inseguridad ciudadana y quién demuestra honestidad en un contexto de tanta corrupción”, apuntó. Recordó que la Semana Santa es un tiempo privilegiado de introspección y conversión para los creyentes.

La Arquidiócesis anunció que el viernes 27 de marzo a las 18:00 horas se realizará el tradicional Vía Crucis en la Plaza de Armas.

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