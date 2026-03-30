Desde la tarde de hoy Lunes Santo hasta el Miércoles Santo se cerrará el tránsito vehicular en algunas calles del Cercado de Arequipa para la realización de las procesiones, por lo tanto, los conductores deben utilizar rutas alternas.

Mientras que, los ciudadanos deben asumir medidas de prevención, como salir de sus viviendas con minutos de anticipación para no llegar tarde a sus destinos, debido a la congestión vehicular que se agudizará en las tardes-noches.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa se autorizó el cierre de vías para las siguientes procesiones:

LUNES 30 DE MARZO

La procesión del Cristo de la Caridad, programada desde las 17:00 hasta las 20:00 horas. Partirá del templo de Santa Martha y recorrerá las calles Colón, Melgar, Zela, San Francisco, Moral y Santa Catalina, retornando por la calle Piérola, Portal de Flores y calle La Merced hasta el templo del mismo nombre.

MARTES 31 DE MARZO

La procesión de la Pasión y Muerte del Señor (Justo Juez), desde las 17:30 hasta las 19:30 horas y partirá del templo de la Compañía, continuando por las calles Álvarez Thomas, General Morán, Santo Domingo, Piérola, Portal de San Agustín, Portal de la Municipalidad, retornando por General Morán y Santo Domingo hasta llegar a la Plaza San Francisco.

MIÉRCOLES 01 DE ABRIL

La procesión del Señor de la Sentencia será a las 16:00 hasta las 18:00 horas. Partirá del templo de La Merced y recorrerá las calles La Merced, Tristán, Álvarez Thomas, Portal de Flores, San Francisco, Moral y Santa Catalina, retornando por el Portal de San Agustín hasta el punto de inicio.

La Municipalidad hizo de señalización preventiva, puntos de control y la presencia de personal de tránsito en las vías intervenidas para el desvío vehicular durante el desarrollo de las actividades.

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