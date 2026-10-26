El incremento de la temperatura durante el día y el retorno de las lluvias causará una condición climática distinta en la región Arequipa durante los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que se esperan precipitaciones de moderada intensidad desde este martes 27 hasta el miércoles 28 de octubre, principalmente en las zonas medias de la sierra.

El especialista del Senamhi, José Luis Ticona, explicó que las lluvias podrían presentarse en la ciudad de Arequipa y en las provincias de Castilla, Condesuyos, La Unión, Caylloma, debido a cambios en el sistema atmosférico. La alerta meteorológica para Arequipa se encuentra en nivel amarillo.

Asimismo, la Dirección Zonal 6 del Senamhi informó que desde hoy lunes 26 hasta el miércoles 28 continuará el incremento de la temperatura diurna, con intensidad de moderada a fuerte en el litoral y moderada en los valles costeros.

En la ciudad de Arequipa se vienen registrando temperaturas de hasta 27 °C durante el día y alrededor de 13 °C por la noche. Además, se prevén ráfagas cercanas a los 40 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población asumir precauciones frente a la exposición prolongada al sol y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, especialmente en las zonas donde se pronostican lluvias.