Después del paso de las DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) Aníbal y Bertha, que causó precipitaciones en distintos puntos de Arequipa, el Senamhi advirtió que la región afrontará un periodo de incremento de temperatura desde este miércoles 26 hasta el sábado 29 de agosto. El jefe zonal del Senamhi en Arequipa, Guillermo Gutiérrez, señaló que las máximas podrían alcanzar los 30 °C en la zona costera y superar este valor en los valles interandinos.

En la ciudad de Arequipa, la temperatura máxima se acercará a los 28 °C bajo sombra, mientras que la sensación térmica podría superar los 30 °C. Gutiérrez explicó que este comportamiento estará acompañado del descenso de temperatura durante las noches y madrugadas, debido a la disminución de la humedad relativa, por lo que se registrará un marcado contraste entre el calor durante el día y el frío durante la noche.

El especialista indicó que estas condiciones no serán necesariamente pasajeras, debido a que la región se encuentra bajo la influencia del fenómeno de El Niño, por lo que las temperaturas continuarán por encima de sus valores normales. Esta situación también se extendería durante la primavera, mientras que el calentamiento del mar favorecería la presencia de algunas lloviznas en la zona costera.

DANA BERTHA

Respecto a las DANA, Gutiérrez señaló que Bertha fue menos intensa que Aníbal y ya se disipó, aunque la inestabilidad atmosférica mantiene la posibilidad de nuevos eventos. Por ahora, no se prevén precipitaciones importantes en la zona alta ni en la cuenca media, pero recomendó mantener la vigilancia ante nuevos avisos meteorológicos y protegerse de la radiación ultravioleta durante las horas de mayor exposición solar.