Senamhi advierte lloviznas y vientos en Caravelí, Islay y Camaná

Las lloviznas, los fuertes vientos y la presencia de niebla podrían complicar el tránsito en la costa de Arequipa entre hoy y el miércoles 14 de octubre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que estas condiciones afectarán principalmente a las provincias de Caravelí, Camaná e Islay.

De acuerdo al pronóstico, se esperan lloviznas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de un incremento en la velocidad del viento.

A estas condiciones se sumará la presencia de nubosidad, niebla y neblina cerca del litoral, sobre todo durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana. La reducción de la visibilidad podría dificultar la circulación de vehículos en las carreteras.

Además, las lloviznas podrían favorecer nuevos desprendimientos de rocas en las vías como la Panamericana Sur, entre las provincias de Camaná y Caravelí. Tal como ocurrió el domingo con la caída de rocas registrada el domingo en el sector de La Planchada, en la provincia de Camaná, que obligó a restringir el tránsito en la carretera Panamericana Sur.

¿Cuánta llovizna se espera?

Según el pronóstico del Senamhi, las precipitaciones alcanzarían los siguientes valores:

Lunes 12 de octubre: alrededor de 3 milímetros por día.

Martes 13 de octubre: cerca de 4 milímetros por día.

Miércoles 14 de octubre: aproximadamente 4 milímetros por día.

Ante estas condiciones, se recomienda a los conductores reducir la velocidad y mantener la precaución por la visibilidad limitada y la posible caída de rocas.

También se aconseja asegurar objetos e instalaciones que puedan verse afectados por los vientos y mantenerse atentos a los reportes oficiales.