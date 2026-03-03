El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla por lluvias de moderada a fuerte intensidad en las zonas altoandinas de Arequipa. El aviso meteorológico estará vigente desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de marzo, periodo en el que se prevén precipitaciones significativas en la sierra de la región.

De acuerdo ala Dirección Zonal 6 del SENAMHI se espera la ocurrencia de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, así como nevadas en zonas que superen los 3800 m.s.n.m.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en vías de comunicación, actividades agrícolas y ganaderas, además de riesgos para la población que reside en zonas vulnerables.

El aviso meteorológico señala que las precipitaciones afectarán principalmente a los distritos de las provincias de: La Unión, Condesuyos, Castilla y Caylloma.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a deslizamientos, activación de quebradas y carreteras.

¿Qué significa la alerta amarilla?

La alerta amarilla emitida por el Senamhi indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos, pero normales en estas épocas del año, que pueden ocasionar situaciones de riesgo si no se adoptan medidas preventivas.

Se exhorta a los ciudadanos a asumir medidas de prevención en casos de viajes para no quedar varados o sufrir accidentes en las carreteras como Imata.

VIDEO RECOMENDADO

VIDEO RECOMENDADO