El Senamhi emitió una alerta de nivel rojo ante la posibilidad de activación de quebradas de severidad extrema debido a lluvias intensas en zonas inestables de Arequipa y Tacna. En la región Arequipa, la alerta comprende a la provincia de Camaná.

Según el aviso, las precipitaciones podrían generar desprendimientos de rocas y huaicos, con riesgo de afectar vías importantes como la Panamericana Sur y la vía Costanera.

La situación representa un riesgo para los conductores que se desplacen por estas carreteras, debido a que el ingreso de lodo, piedras y otros materiales podría interrumpir o restringir el tránsito.

Ante este escenario, el Senamhi recomendó a la población revisar sus procedimientos de emergencia y, de ser necesario, reprogramar actividades en zonas expuestas a la activación de quebradas.

También pidió proteger las viviendas y bienes ubicados en sectores de riesgo, además de mantenerse atentos a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades.