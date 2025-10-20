Hoy lunes 20 de octubre es el cuarto recorrido de la procesión del Señor de los Milagros. La imagen sale del Monasterio de Santa Teresa a las 12:00 del día. El trayecto comenzará por la calle Melgar y continuará por la calle Peral, con una parada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (EsSalud).

Tras la visita al nosocomio, la procesión saldrá por la puerta de Emergencia, retomando a la calle Peral y avanzando por las calles El Filtro, Juan Velasco Alvarado, Lucas Poblete (Colegio Arequipa), y nuevamente Peral. Luego, seguirá por Ayacucho, Puente Grau, Santa Catalina, avenida Juan de la Torre, calle Grau, Puente Grau y avenida Ejército.

La procesión implica un cambio de carril en la intersección de la avenida Ejército con calle Quesada, ascendiendo por esta última para continuar por la Cuesta del Ángel, Plaza de Yanahuara, avenida Lima, avenida Ejército, avenida Cayma y finalmente llegar a la plaza de Cayma.

La procesión hará una parada frente a la Municipalidad Distrital de Cayma, la casa del Cacique Alpaca y la calle Arróspide, terminando su trayecto con el ingreso a la parroquia San Miguel Arcángel, Santuario de Cayma.

El quinto recorrido del Cristo Moreno será el 21 de octubre, desde las12:00 horas. Su salida será de la Parroquia San Miguel Arcángel del distrito de Cayma hasta el templo San Agustín, en este recorrido la imagen ya no ingresará a la zona de Vallecito, debido a los trabajos que realizan.

