El juez Eddy Leva Cascamayta, en la lectura de fallo contra el alcalde de Cerro Colorado Manuel Vera Paredes por el delito de enriquecimiento ilícito, confirmó que el burgomaestre no crio los patos pequineses en las cantidades como declaró y tampoco ahorró los más de 100 mil soles soles en su casa, porque no hay pruebas que lo acrediten, consecuentemente lo sentenció a 5 años de pena, pero convertidas a jornadas comunitarias.

El juez del Primer Juzgado Unipersonal para Casos de Corrupción de Funcionarios, Eddy Leva Cascamayta, halló al burgomaestre, autor del delito mencionado por un desbalance patrimonial de 128 mil soles.

El magistrado resaltó que la pena es en correlación al pedido del Ministerio Público, que solicitó 5 años (la pena mínima), pero considerando la modificación del Código Penal, las condenas de 5 años pueden ser convertidas a servicios a la comunidad.

ARGUMENTO DE SENTENCIA A MANUEL VERA PAREDES

Según lo manifestado por la Fiscalía, el alcalde de Cerro Colorado no obtuvo los más de 100 mil soles de patrimonio con la crianza de patos, porque no hubo movimiento económico en el sistema financiero y tampoco se acreditó las instalaciones donde presuntamente se habrían comercializado estos animales, pues según los peritos de la defensa, el burgomaestre adquirió 2 mil 600 patos y vendió 2 mil 444 por varios años, pero no hubo rastros que prueben la existencia de los patos.

“Si los corrales estaban en 100 metros cuadrados, sí fuese así, la pregunta es, por qué no fue constatado por la Policía (3 constataciones sin evidencia de crianza) y el juez de paz en su momento, la respuesta es que no existían esos corrales”, concluyó el magistrado y de esta forma desestimó que el aumento de su patrimonio sea producto de las utilidades de la crianza de patos.

Respecto al ahorro y las utilidades por la crianza de patos para luego depositar a plazo fijo los 100 mil soles en el banco Falabella, el juez indicó que no hay pruebas que lo acrediten.

“Él tenía ahorros de aproximadamente más de 150 mil soles en su casa (como consecuencia de crianza de patos), pero cuando ingresó como regidor y alcalde en el 2007 y en su declaración jurada de ingresos y rentas, nótese ahí que, él solo señala los ingresos de sector público (primer momento como regidor y luego como alcalde). También señala que solo tenía dos predios, dos inmuebles, en ninguna de sus declaraciones de 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, indica que tenía ahorros... Conforme se señaló de ahorro en su casa, monto superior de 150 mil soles, entonces estaba en la obligación de declarar, pero no lo hizo y no lo hizo por un simple hecho, es que no tenía ningún ahorro en casa”, fundamentó el juez.

El juez Eddy Leva Cascamayta también dispuso el pago de reparación civil de 128 mil soles y 100 mil soles por daño emergente. En suma, Manuel Vera Paredes tendrá que pagar 228,000 soles al Estado.

En respuesta, el alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera, dijo esta mañana que acepta y respeta la sentencia que tuvo, sin embargo, contrariamente indicó que apelará, porque está en su derecho.

En medio de una portátil, desde el municipio, no negó, ni aceptó que podría fugar, como ya lo hizo antes, en caso de que la pena varíe y se convierta en efectiva.

