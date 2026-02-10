Una joven de 27 años, Yuliana Cáceres, fue condenada a 14 años de prisión efectiva por realizar tocamientos indebidos a una niña de 12 años en el distrito de Hunter, en Arequipa, durante el año 2021.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Paucarpata reveló que la acusada le permitió vivir en el mismo inmueble a una madre con cuatro hijos, luego de ganarse su confianza. Durante la ausencia de la madre, que salía a trabajar, la joven perpetró abusos reiterados contra la adolescente desde febrero hasta diciembre de 2021.

La menor no habló sobre los abusos durante este tiempo debido a las amenazas y agresiones físicas que sufría si se negaba a los tocamientos. La situación salió a la luz cuando la madre descubrió la verdad a través de mensajes en el celular de su hija.

La fiscal Liliana Alfaro Vilca presentó pruebas durante el juicio, incluyendo testimonios, los mensajes encontrados y evaluaciones médicas y psicológicas que evidenciaron el impacto del abuso en la menor. La fiscal argumentó que la joven aprovechó la vulnerabilidad de la niña y su familia.

Además de la pena privativa de libertad, se impuso una reparación civil de 4 mil soles a favor de la víctima.

