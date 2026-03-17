Una madre de familia fue sentenciada por agredir física y psicológicamente a su hija adolescente debido a su identidad de género. La progenitora deberá cumplir ciertas reglas de conducta por un tiempo determinado, si las quiebra podría ir a prisión por más de un año.

Fue Jennifer V. A. quien atacó a su hija de 17 años, identificada con las iniciales M.I.A.R.V. La adolescente se reconoce como mujer trans y se identifica con el nombre de Yennifer. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2023, en las inmediaciones de un terminal de transporte público del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Aquel día, madre e hija tuvieron una discusión que terminó en la agresión, el motivo fue el rechazo de la mujer a la orientación sexual y la identidad de género de su hija. Durante el altercado, la madre jaloneó y golpeó a la adolescente, provocándole lesiones que requirieron atención médica.

La violencia no fue solo física, la menor también sufrió constantes humillaciones, ya que su madre se negaba a reconocerla por su nombre social y la llamaba por su nombre biológico con la intención de desvalorizarla.

Ante las pruebas reunidas por la fiscal Nadielka Torres, la acusada decidió acogerse a la conclusión anticipada de su proceso reconociendo su delito. En ese contexto, el juzgado dispuso una reserva de fallo condenatorio y le impuso reglas de conducta por un año y seis meses.La sentenciada deberá participar en un programa especializado para el control de la ira y la agresividad, además de pagar una reparación civil a favor de la adolescente.

También tendrá que presentarse cada tres meses ante el juzgado para registrar su firma. De incumplir estas disposiciones, la mujer podría ser enviada a la cárcel por un año, nueve meses y quince días.

La sentencia marca un precedente para la protección de la identidad de género de las personas.

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