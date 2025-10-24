Erick Zúñiga Quispe y Gonzalo Mendoza Huanca fueron condenados a 21 y 16 años de prisión, respectivamente, por abusar sexualmente de dos adolescentes; una de las víctimas fue captada por redes sociales bajo engaños, mientras que la segunda fue ultrajada mientras se encontraba en completo estado de vulnerabilidad al estar alcoholizada.

Hace un año, Erick Zúñiga Quispe fue detenido por la policía de Alta Tecnología por chantajear sexualmente a una menor de 15 años a quien captó a través de uno de los perfiles que usaba en Facebook, se hacía llamar “Juan Zegarra” y “Maya Koki”. Al ganarse la confianza de la víctima, hizo que le enviara fotografías y videos de contenido sexual.

Ese delicado material lo utilizó después para chantajear a la menor, amenazándola con difundir las imágenes en las redes sociales si no accedía a mantener encuentros sexuales. La víctima contó a sus padres lo que le ocurría y denunciaron a la Policía que permitió el encuentro de la menor con Erick Zegarra, logrando así su captura en la intersección de las avenidas Los Incas con Lambramani del Cercado. En su poder también se halló pornografía infantil.

SEGUNDO CASO DE SENTENCIA

Hace cinco años, Gonzalo Mendoza y sus amigos, entre ellos la menor, estuvieron bebiendo en la calle y de allí se trasladaron a una vivienda de uno de ellos en el distrito de Hunter, debido a que se encontraba ebria, la víctima decidió echarse a dormir antes de irse a su casa. El sentenciado aprovechó el estado en el que se encontraba la menor para ultrajarla.

En ambos casos, la Fiscalía presentó las evidencias para demostrar la responsabilidad de los varones, quienes finalmente fueron sentenciados.

Erick Zúñiga está recluido en el penal; el Poder Judicial ordenó la captura de Gonzalo Mendoza que esta no habido.

