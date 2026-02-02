Detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 2 de febrero en Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 30 de enero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 14.35 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 13.69 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; a 13.69 soles en el grifo Corzo en San Martín, en Socabaya; y a 13.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 30 de enero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 15.39 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 15.59 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; a 14.99 soles en el grifo Corzo en San Martín, en Socabaya; y a 14.99 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 30 de enero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.35 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 16.85 soles en el grifo Primax del óvalo de los bomberos, en JLByR; a 14.10 soles en el grifo Corzo en San Martín, en Socabaya; y a 14.95 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 30 de enero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.29 soles en el grifo San José de la Pampilla, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); y a 5.29 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, en Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 30 de enero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 45.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 48.00 soles en Chaski Gas de la av. La Paz, en el Cercado, según Facilito.