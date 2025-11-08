Este fin de semana, cientos de familias arequipeñas acuden a los mercados de Arequipa para abastecerse de los productos de primera necesidad, como las carnes y verduras. Los comerciantes confirmaron que bajó el costo de algunos insumos.

Por ello, Correo llegó hasta el mercado Metropolitano, ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios.

Al respecto, en verduras, el kilo de limón se expende desde 4.00 soles, cuando la semana anterior se vendía hasta 7.00 soles; además, el kilo de zanahoria en 2.50 soles, choclo a 3.50 soles, zapallo a 2.50 soles, cebolla y betarraga a 1.50 soles, tomate a 3.00 soles, vainita a 4.00 soles, arveja a 5.00 soles, y habas a 2.50 soles.

En cuanto a las carnes, la carne de res a 17.00 soles el kilo, pollo a 8.80 soles, de cerdo a 17.00 y 18.00 (panceta).

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote a 2.00 soles, yuca a 1.50 soles, papa salamanca a 2.50 soles y rosada a 7.00 soles por 5 kilos.