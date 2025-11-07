Este 9 de noviembre, más de 300 negociantes de la Asociación de Comerciantes del Mercado Mayorista Metropolitano de Río Seco celebrarán los 23 años de estar instalados en la plataforma comercial ubicada en el distrito de Cerro Colorado. Como parte de sus actividades venderán frutas a la mitad de precios y habrá otras ofertas en abarrotes, verduras.

Los comerciantes adelantaron los festejos desde el 7 de octubre, para recibir a delegaciones y compradores provenientes de distintos valles y regiones del sur del país, como Omate, Moquegua, Cusco y Puno.

El dirigente Cristóbal Huayapa detalló que por el aniversario ya iniciaron con el tradicional concurso de decoración de puestos y pasajes interiores, donde cada sección compite por presentar el mejor ambiente festivo.

“Ya es parte de nuestra costumbre adornar nuestras áreas. Queremos que nuestros clientes se sientan bien recibidos y que este aniversario tenga alegría y unión”, señaló.

Asimismo, informó que el domingo será el día central y se aplicará una rebaja del 50 % en frutas y en casos de verduras y abarrotes también tendrán ofertas especiales, como parte del agradecimiento a los usuarios frecuentes del mercado. Además, se anunció que habrá sorpresas y actividades para los asistentes.

“Queremos retribuir la preferencia de nuestro público. Por eso ese día bajamos nuestros precios a la mitad, solo por esa fecha. Todos están invitados, habrá orquesta y será una fiesta. Los esperamos”, indicó.