Desde el parque Selva Alegre, en Arequipa, se presentó la XXV Festival del Camarón, Pisco y Vino 2025 de Uraca-Corire, que se realizará este 15 y 16 de noviembre en la explanada del Río Majes.

Durante dos días, visitantes y turistas podrán disfrutar de una experiencia gastronómica y cultural única, donde se compartirán más de 300 kilos de camarones, además de los mejores piscos, vinos y productos.

El festival contará con stands de comida, piscos y vinos de la localidad, helados, y juegos recreativos para los más pequeños. En suma, serán 40 expositores entre restaurantes y pisqueros.

Presentación del XXV Festival del Camarón, Pisco y Vino en Uraca-Corire. Foto: Álvaro Figueroa.

Presentación del XXV Festival del Camarón, Pisco y Vino en Uraca-Corire. Foto: Álvaro Figueroa.

Asimismo, se espera más de 2 mil asistentes durante el fin de semana. Sumado a ello, concursos de bicicletas, balsas, pesca de camarones y cámaras de llantas, conciertos, y muchas actividades.