POR: SARKO MEDINA

Gabriel Rimachi Sialer recorrió el Perú como arqueólogo escuchando historias de campesinos sobre condenados, Apus y abuelos que se convirtieron en el germen de su literatura fantástica. Dirige la revista literaria del Círculo de Lectores y ha publicado libros de cuento como “El cazador de dinosaurios” y “Todos los muertos de mi felicidad”, además de las antologías “17 fantásticos cuentos peruanos”.

Eres escritor, periodista y arqueólogo. ¿Cómo dialogan estas tres vocaciones en tu escritura? La arqueología me dio la oportunidad maravillosa de viajar por casi todo el Perú. No las ciudades y sus lugares turísticos, sino los pueblos alejados, las montañas, los cerros donde se esconden las historias locales de muertos y condenados, de Apus y abuelos. Empecé a escribir porque las historias que me contaban los campesinos eran increíbles y necesitaba compartirlas. A veces creen que la literatura fantástica responde a una cuestión de mera imaginación cuando, en realidad, están más cerca de lo que pensamos.

¿Qué tan difícil es mantener viva una revista literaria en el Perú actual? La revista Círculo de Lectores que editamos con mucho esfuerzo recibe muchos elogios y celebraciones, ha sido celebrada en México y España. El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez no podía entender cómo era posible un proyecto así. Fernando Iwasaki me dijo que me fuera a provincia, que esto no podía morir porque es la única revista en todo el Perú que está hecha para generar lectores. Pero al momento de pedir o vender publicidad nos chocamos con la realidad: los tiktokers venden más, dicen. Y, sin embargo, ahí vamos, sin renunciar, hasta que el cuerpo aguante o mi esposa me pida el divorcio.

¿Qué tipo de voces o temas priorizas para publicar en la revista? Al inicio pensé en las efemérides, pero luego pensé que esta plataforma es una manera de llegar a los lectores y mostrarles otras posibilidades. Hay gente que no conocía a Juan Gonzalo Rose, mi poeta favorito, o a Pilar Dughi, o a José María Eguren. Son apuestas que, felizmente, han pegado muy bien. La revista sale en físico y en digital y nos leen en varios países del mundo.

Has editado dos volúmenes de “17 fantásticos cuentos peruanos”. ¿Qué criterios usas para seleccionar autores? Básicamente, busco autores que, dentro de su producción, tengan cuentos de corte fantástico que sean realmente buenos, antologables, cuentos cuya lectura dejen una huella en el lector. No todos los escritores tienen esa capacidad de conmover o interpelar al lector. Se escribe mucho en el Perú, pero muy poco de eso tiene calidad literaria.

Tu último libro es “Todos los muertos de mi felicidad” (2022). ¿De qué trata? La frase, un verso de Silvio Rodríguez, se me quedó en la cabeza por todo lo que implicaba: ser feliz a pesar de las tristezas ajenas pero que resultan cercanas por íntimas; o buscar la felicidad a toda costa, con un precio que el tiempo se encarga de instalar en el alma. Y de esa enorme espina nació este libro. Un muchacho que lleva a su novia a abortar, un grupo de arqueólogos que se enfrenta a los misterios de la noche, un venezolano atrapado dentro de un disfraz para poder comer en el Perú, una adolescente que encuentra en la IA a su mejor consejera, una mujer que descubre en la playa el gran error de Virginia Woolf, una pareja de ancianos que juegan con el tiempo y el destino. Y otras historias más.

PERFIL

Gabriel Rimachi Sialer. Ha publicado los libros de cuento “Canto en el infierno” (2001), “El color del camaleón” (2005), “El cazador de dinosaurios” (2009), “La increíble historia del Capitán Ostra” (2020), “Historias extraordinarias” (2020) y “Todos los muertos de mi felicidad” (2022), además de la novela “La casa de los vientos” (2022).