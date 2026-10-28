Las viviendas del distrito de Orcopampa, en la provincia de Castilla, serán inspeccionadas para detectar fugas y averías en sus instalaciones de agua potable y desagüe. La medida busca evitar el desperdicio del recurso ante el riesgo de déficit hídrico asociado al fenómeno El Niño.

Las revisiones estarán a cargo del área de Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de las acciones de mantenimiento y preservación del sistema de agua potable. Durante las visitas, se verificarán las conexiones domiciliarias y las cajas de desagüe para identificar posibles problemas, como tuberías rotas, fugas de agua o inodoros malogrados.

Según la información proporcionada por las autoridades, Orcopampa cuenta con ojos de agua, pero estas fuentes son insuficientes para garantizar el abastecimiento si se registra el déficit de lluvias. Por ello, se busca que las familias revisen sus instalaciones y reparen cualquier desperfecto que pueda ocasionar pérdidas.

Una de las medidas previstas es suspender temporalmente el servicio de agua en las viviendas donde se detecten averías, hasta que sean reparadas. Prevismente, se les informará a los vecinos sobre el procedimiento que se aplicará y las condiciones para restablecer el servicio.

La intervención se realizará en el contexto de la declaratoria de estado de emergencia de Orcopampa por peligro inminente y déficit hídrico, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 140-2026-PCM.

Hasta el momento, el servicio de agua potable se mantiene durante las 24 horas del día. Las autoridades buscan prevenir posibles problemas de abastecimiento mediante el mantenimiento de las conexiones y el uso responsable del recurso.

Asimismo, se informó que hasta el lunes 2 de noviembre se comunicará a la población sobre la revisión y el mantenimiento de sus redes domiciliarias para evitar fugas.