Sequía ocasionará más incendios forestales en la región Arequipa

​La región Arequipa registra una temporada de incendios forestales con una incidencia superior a la observada en años anteriores, informó Luis Felipe Gonzáles Dueñas, administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Serfor Arequipa.

El funcionario advirtió que la situación podría agravarse ante un eventual escenario de sequía asociado al Fenómeno El Niño. Explicó que, aunque la geografía de la región no ha sufrido cambios significativos, las condiciones de la vegetación sí son distintas a las de campañas pasadas.

Según indicó, la cobertura vegetal presenta mayores niveles de sequedad debido a la reducción de humedad y el incremento de las temperaturas.“El escenario está presto para que se presente un incendio forestal, entonces tenemos que evitar que esta chispa se dé”, señaló.

Ante este panorama, Serfor mantiene activo su sistema de alerta temprana en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), herramienta que permite monitorear diariamente la ocurrencia de incendios forestales y puntos de calor en diversos sectores de la región.

El funcionario recordó que este mecanismo fue utilizado durante la emergencia registrada la semana pasada en el distrito de Chiguata, donde se reportó un incendio forestal que movilizó a diversas instituciones.

Gonzáles informó que para hoy se han programado reuniones de trabajo enfocadas en la prevención y atención de riesgos asociados a la sequía y los incendios forestales.

Detalló que el COER, a través de la Gerencia Regional de Agricultura, convocó un encuentro para evaluar la situación de sequía en la región. Paralelamente, Serfor reunirá a las instituciones vinculadas a la gestión de emergencias para abordar exclusivamente estrategias de prevención de incendios forestales.

Asimismo, destacó que las acciones no deben concentrarse únicamente en la ciudad de Arequipa, sino considerar las ocho provincias de la región, cada una con características y capacidades diferentes para responder a este tipo de emergencias.