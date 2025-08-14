Arequipa se alista para recibir el 485 aniversario de su Fundación Española con una gran serenata programada para hoy desde las 18:00 horas en la avenida La Marina, a la altura del puente Bolognesi. El ingreso será gratuito y contará con un variado espectáculo musical que reunirá a artistas como la orquesta Los Gonzales, Malabares (rock), Moisés Vega y Orquesta, Choconga, Rosita Vento, la Tuna San Agustín y Agua Bella.

Para la instalación del estrado, la avenida La Marina fue cerrada desde la noche del miércoles 13 de agosto. No obstante, a partir de las 15:00 horas de hoy, el cierre será total en ambos carriles hasta las 13:00 horas de mañana, 15 de agosto. La restricción vehicular también se aplicará en las calles San Agustín con Villalba, Cruz Verde y el propio puente Bolognesi.

La Municipalidad Provincial de Arequipa dispuso que el único punto de ingreso para el público será por la intersección de las calles Moral y Cruz Verde, donde se implementará un control de identidad obligatorio. Los asistentes deberán portar su documento de identidad y someterse a la revisión para impedir el ingreso de armas punzocortantes, botellas de vidrio, bebidas alcohólicas y otros objetos que puedan usarse en riñas.

Asimismo, se habilitará un espacio para las tradicionales “poncheras” desde la calle Ugarte hasta el puente Grau, con el fin de mantener el orden y facilitar la circulación de los asistentes.

Para garantizar la atención médica en caso de emergencias, se instalarán dos ambulancias: una junto al estrado principal y otra en la calle San Agustín, asegurando cobertura durante todo el evento.

Cabe indicar que a esta hora del día ya se registra gran congestión vehciular en el Centro Histórico de Arequipa, por lo que se recomienda a optar por rutas alternas.

