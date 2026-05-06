Sergio Bolliger niega suspensión de Renovación Popular

El alcalde del distrito de Yanahuara, Sergio Bolliger, afirmó que no fue suspendido de su militancia en el partido Renovación Popular, pese a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de un video en marzo, en el que presuntamente recibe dinero de un empresario vinculado al rubro publicitario dentro de su despacho municipal.

En aquel momento, el líder de la agrupación política y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, anunció públicamente la separación de Bolliger de las filas del partido. Asimismo, Renovación Popular emitió un comunicado en el que informaba sobre la suspensión de su afiliación y la apertura de un proceso interno a cargo de una comisión nacional de disciplina.

Renovación Popular suspende a alcalde de Yanahuara

No obstante, el burgomaestre sostuvo que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación formal sobre dicha medida. En ese sentido, aseguró que, de concretar una eventual postulación a la Municipalidad Provincial de Arequipa, lo haría representando a esta organización política.

Bolliger también indicó que recientemente presentó pruebas ante el partido político que, según afirmó, desvirtuarían la versión de que el dinero observado en el video haya sido recibido de manera irregular. Sin embargo tampoco aclaró el motivo por el que recibió el dinero, solo descartó que se haya tratado de un dinero ilícito.