A fin de fortalecer la atención de las aseguradas en la Ciudad Blanca, la Red Asistencial Arequipa de EsSalud recibió un ecógrafo de última generación de la Universidad Católica de Santa María (UCSM).

Más de 36 mil pacientes en los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), así como las aseguradas referidas desde el Hospital III Yanahuara y Edmundo Escomel, serán beneficiadas con el nuevo sistema de imágenes.

El equipo mejorará la precisión de los diagnósticos y reducirá los tiempos de atención. Su capacidad para generar imágenes en 2D, 3D y 4D permitirá explorar con mayor detalle diversos estudios anatómicos.

La entrega se realizó en una ceremonia en la UCSM, con la participación del vicerrector de la casa de estudios, doctor Miguel Farfán Delgado, y la gerente de la Red Asistencial Arequipa, doctora Guadalupe Mamani Juárez.

Mamani Juárez indicó que la implementación de esta tecnología fortalecerá las capacidades del personal asistencial.

Asimismo, el vicerrector Farfán resaltó el valor de esta cooperación como parte del programa de residentado médico que desarrollan los egresados de la universidad en los establecimientos de EsSalud.