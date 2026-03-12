En medio del incremento del precio del combustible y el alza de los alimentos, la olla común Corazón de Jesús, ubicada en el distrito de Cayma en Arequipa, persiste para no dejar de alimentar a unas 70 personas.

Después de buscar el combustible, las socias del comedor encontraron un balón de gas, pero a 85 soles, un precio elevado en relación a los 46 soles que pagaban hasta la semana pasada. Sin embargo, este combustible solo alcanzará para cuatro días, lo que generó preocupación.

“Si se acaba y no encontramos más, tendremos que cocinar con leña”, contó Erika, una de las integrantes de la organización, quien explicó que no pueden dejar de preparar alimentos porque decenas de vecinos dependen de ese plato diario.

Son 70 los comensales que dependen de la olla común (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

La olla común atiende a 70 comensales, quienes acceden a un menú a un costo simbólico de 4 soles. Sin embargo, en los casos sociales más vulnerables no se cobra ningún monto. El dinero que se recauda apenas permite comprar carnes, verduras y otros productos necesarios para preparar los alimentos.

Detrás de cada plato hay un esfuerzo colectivo. Veinte socias integran la organización y se turnan para cocinar en grupos de tres, encargándose de la preparación de los alimentos, la limpieza y la atención a los comensales.

La situación fue difícil este año. La olla común también fue afectada por los huaicos, que inundaron la cocina. A pesar del daño, las socias no dejaron de atender a los vecinos. Los socios y los propios comensales limpiaron los ambientes para continuar con la preparación de los almuerzos.

AUMENTO DE PRECIO DE PRODUCTOS

Como si no fuera suficiente, hoy se llevaron otra sorpresa en el mercado: el precio de las verduras, carnes y tubérculos subió. La papa se vendía a 1.50 soles el kio y hoy compraron a 3 soles. El pollo adquirieron a 12 soles el kilo, lo que obligó a las cocineras a reducir la cantidad de productos que adquieren. En algunos casos optan por chalona, en lugar de carne fresca.

Aun así, la cocina no se detuvo. Con lo que pudieron conseguir, las voluntarias prepararon un saltado de atún con algunas verduras, plato que, aunque sencillo, evidencia el esfuerzo diario de un grupo de personas decididas a continuar apoyando.

