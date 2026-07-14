Sicarios que buscaban a un presunto cobrador de cupos vinculado a la banda criminal “Los Orientales” atacaron a balazos un local de comida rápida en el sector de Cerro Viejo, distrito de Cerro Colorado; el atentado dejó herida a una adulta mayor que cenaba cerca de la puerta de ingreso.

El ataque ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del último lunes en el establecimiento “Cerro Burger”, ubicado en la calle Arequipa. Las cámaras de seguridad registraron el paso de una motocicleta que nunca se detuvo. Desde la unidad, uno de sus ocupantes realizó hasta seis disparos contra el negocio antes de continuar la fuga con dirección al sector de Zamácola.

Sicarios buscaban a cobrador de cupos y hieren de bala a anciana en Arequipa (Foto: PNP)

Uno de los proyectiles alcanzó a Jessica Álvarez M. (61), quien se encontraba sentada cerca a la puerta. La mujer fue trasladada a la clínica San Juan de Dios para recibir atención médica.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

De acuerdo con la información recabanda por la Policía, el verdadero objetivo de los sicarios habría sido Anthony Quintero Caro, ciudadano venezolano e hijo del propietario del establecimiento. El joven sería un presunto integrante de la organización criminal “Los Orientales” y habría estado encargado de cobrar cupos.

Sin embargo, se sospecha que Quintero se habría fugado con el dinero recaudado, lo que habría provocado la represalia de otros miembros de la banda. Incluso, antes del atentado, sujetos vinculados a la organización habrían acudido al negocio para amenazar al padre del joven y exigirle que revelara su paradero.

La Policía Nacional investiga el ataque como un posible ajuste de cuentas y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los ocupantes de la motocicleta.