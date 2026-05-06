Sin consenso en reunión y pasaje se mantiene en S/1.50 en Huancarqui, Castilla

La reunión entre autoridades, transportistas y pobladores del distrito de Huancarqui, en la provincia de Castilla, terminó sin acuerdos respecto al incremento del pasaje en la ruta Aplao–Huancarqui y viceversa. Ante ello, se decidió mantener la tarifa en S/ 1.50 hasta el próximo 12 de mayo, fecha en la que se realizará una nueva mesa de diálogo.

En el encuentro participaron el alcalde distrital, Rafael Salinas, el subgerente de Transportes de la municipalidad y representantes de las empresas que brindan el servicio. Durante la sesión, los transportistas de la empresa San Nicolás de Tolentino solicitaron elevar el pasaje a S/ 2.00, argumentando el alza en el precio del combustible y la ampliación del recorrido por la zona de Caspani, debido al cierre de una vía por obras.

Sin embargo, los pobladores rechazaron la propuesta y señalaron que la tarifa de S/ 1.50 es justo y acorde a sus posibilidades, además, el cobro de S/1.00 a los escolares, lo que impidió alcanzar un consenso.

Ante esta situación, las partes acordaron reunirse nuevamente el 12 de mayo con el objetivo de encontrar una solución al conflicto y un consenso.

Mientras tanto, algunos usuarios denunciaron que ciertos conductores no entregan el vuelto completo cuando se paga con montos mayores, cobrando en la práctica una tarifa de S/ 2.00, lo que causa mayor malestar entre los pasajeros.