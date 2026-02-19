Al menos diez pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza se quejaron ayer que llevan más de 15 días esperando una intervención quirúrgica, situación que se agravó con la huelga del Cuerpo Médico y la escasez de insumos.

Señalaron que el establecimiento no brinda fechas de operación y que otras personas no pueden ser internadas por falta de personal y material clínico. La paralización comenzó el lunes y no existe una solución.

TESTIMONIOS DE PACIENTES QUE ESPERAN

Fanny Machuca, una de las pacientes afectadas, señaló que lleva ocho días hospitalizada a la espera de una cirugía de vesícula. “El dolor se mantiene pese a la medicación y no hay información sobre cuándo seré intervenida. Mi familia asumen los gastos adicionales durante mi permanencia en el hospital”, dijo.

Una situación similar vive Juana Lara, quien dejó su vivienda en el distrito de La Joya hace 15 días para internarse en el hospital. Necesita ser operada de una hernia, pero asegura que no existe programación. “No hay anestesiólogo ni medicamentos”, señaló.

El 90 % de los medicamentos, según denunciaron los usuarios, debe ser comprado en farmacias ubicadas frente al hospital. “Una placa me ha costado 700 soles porque aquí no hay”, relató otra de las pacientes afectadas.

HUELGA DE MÉDICOS

El presidente del Cuerpo Médico, Richard Hernández, informó que ya cumplen tres días de protestas para exigir que el gerente regional de Salud, Walter Oporto, atienda sus reclamos o renuncie al cargo.

Indicó que la medida de fuerza responde a la precariedad en la que se presta el servicio y al incumplimiento de compromisos presupuestales por parte de las autoridades regionales. “Estamos protestando por los derechos de los pacientes. El Estado garantiza la gratuidad de los medicamentos y los pacientes salen a la calle a hacer sus análisis. Ninguna autoridad dice algo”, afirmó Hernández.

La falta de especialistas y de insumos ha paralizado todas las cirugías, afectando particularmente a quienes ingresaron por emergencia.

