Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este viernes 27 de marzo frente a la costa del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, región Arequipa, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el evento sísmico ocurrió a las 10:41:36 horas, con una profundidad de 32 kilómetros.

El epicentro fue localizado a 36 kilómetros al suroeste de Atico, en el litoral arequipeño.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0170

Fecha y Hora Local: 27/03/2026 10:41:36

Magnitud: 4.0

Profundidad: 32km

Latitud: -16.46

Longitud: -73.83

Referencia: 36 km al SO de Atico, Caravelí - Arequipahttps://t.co/4Hj2MnJsX8 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) March 27, 2026

Características del movimiento sísmico

Según el informe técnico del IGP, el sismo presentó las siguientes características:

Magnitud: 4.0

4.0 Profundidad: 32 km

32 km Fecha: 27 de marzo de 2026

27 de marzo de 2026 Hora: 10:41:36 (hora local)

10:41:36 (hora local) Ubicación: 36 km al suroeste de Atico, Caravelí

36 km al suroeste de Atico, Caravelí Latitud: -16.46

-16.46 Longitud: -73.83

-73.83 Código de reporte: IGP/CENSIS/RS 2026-0170

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas a causa del movimiento telúrico.

Perú se encuentra en zona de alta actividad sísmica

El Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica en el mundo.

Por ello, el Instituto Geofísico del Perú recomienda a la población mantener medidas de prevención y contar con mochilas de emergencia ante eventuales movimientos sísmicos.

Las autoridades recordaron la importancia de identificar zonas seguras dentro del hogar y participar en simulacros organizados por instituciones de defensa civil.