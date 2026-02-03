La posibilidad de que el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón sea capaz de operar bajo cualquier condición climática está fuera de alcance. La implementación del sistema de aterrizaje de categoría 3 (ILS-3), la tecnología más avanzada que actualmente solo posee Lima, se encuentra entrampada debido a un conflicto de terrenos que impide la ampliación de la pista de aterrizaje del terminal aéreo; así lo informó Carmen Franco, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Arequipa (AVIT).

El sistema ILS (Sistema de Aterrizaje por Instrumentos) es un instrumento de navegación de alta precisión en aeropuertos que guía a los aviones para aterrizar de forma segura, incluso en neblina. Mientras que Lima opera con la máxima categoría, Arequipa sigue estancada en la Categoría 1, lo que provocó la cancelación de más de 50 vuelos en lo que va de la temporada, afectando a miles de pasajeros.

Franco explicó que para que el sistema ILS-3 funcione, se requieren márgenes de seguridad y ampliaciones de la pista de aterrizaje. No obstante, los predios necesarios para este fin habrían sido vendidos o concesionados por la municipalidad distrital de Cerro Colorado a terceros. “Esa ampliación por el momento no va a ser posible porque esos terrenos le corresponden a Cerro Colorado, de los cuales este distrito supuestamente ya ha dispuesto y no se pueden tocar”, precisó.

Esta situación deja al aeropuerto estancado. Sin embargo, Franco indicó que desde la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) se está trabajando para la implementación del ILS-2. Este sistema funciona como un “túnel de radio” de mayor precisión que guía a las aeronaves en condiciones de mal clima.

Pese a la urgencia, la representante de AVIT advirtió que aún no existen fechas exactas para estas mejoras.