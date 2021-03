La abogada Siu Ling Hau Angulo denunció ayer que su padre, el jefe de la Compañía de Bomberos de Camaná, teniente CBP Lucio César Hau Mendoza, a días de ser internado en el hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo por dar positivo a COVID, presentó presencia de larvas en las fosas nasales.

El teniente ingresó el 25 de febrero al nosocomio por presentar complicaciones en su salud y su caso se hizo público al requerir, hasta la fecha, una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“El doctor me dice que le habían salido gusanos en la nariz, tenía larvas (...) me dice que una mosquita habría dejado los huevitos en la nariz de tu papá. ¿Cómo es eso posible si supuestamente está en un ambiente estéril, si hay personal de limpieza, hay técnicas en Enfermería que se encargan del aseo de los pacientes”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Estudiante es detenido por chantaje sexual a su prima

No fue atendido oportunamente

Hau también aseguró que el personal del nosocomio hizo firmar un consentimiento a su padre para no ser entubado. Por ello, cuando requería un ventilador mecánico y otros equipos médicos de áreas críticas, no habría podido ser atendido oportunamente.

Días después de los reclamos, el documento fue anulado y el voluntario “conectado” a un ventilador mecánico y a la fecha sigue con el equipo médico al no existir cupo en la (UCI).

“También han consignado en su historia clínica: paciente en aparente estado de abandono social. Como ponen eso si en la misma historia clínica está mi teléfono. He llamando preguntado por él y tiene todo. Yo los compro y los entrego. Pañales, cremas, pañitos, todo lo que me han pedido”, agrega.

Esperando cama UCI

La hija del bombero afirmó que siguen a la espera de conseguir un cupo en las unidades de áreas críticas, pues aunque su padre se encuentre estable, aún está con diagnóstico reservado.

LEA TAMBIÉN: Aún se desconoce si las vacunas Pfizer llegarán a Arequipa

“Yo sé que conseguir una cama UCI va a demorar (...) pero necesitamos que nos digan, si está en lista, cuando habrán camas disponibles. De otras regiones nos han llamado, nos han ofrecido camas pero no lo podemos mover. Las autoridades deberían de preocuparse por conseguir camas UCI, mi papá no es el único paciente, no esperen a que mueran”, protestó.

El bombero tiene 41 años de servicio y tres hijos, dos de ellos siguen sus pasos en esta noble labor. El gerente clínico del hospital de EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo, Jesús Salinas, indicó por mensaje de texto que solicitará al jefe de médicos de piso que emita un informe sobre el caso para esclarecer los hechos denunciados.