Los pacientes que hoy madrugaron al hospital Goyeneche para realizarse diferentes radiografías se quedaron sin atención, porque el nosocomio suspendió el servicio, por el contagio de COVID-19 en los trabajadores.

Los pacientes que llegaron con las piernas fracturadas y otros desde diferentes distritos de la región Arequipa mostraron su molestia, porque no fueron informados a tiempo, sino después de las 7:00 horas, luego de formar colas.

Son al menos 2 los trabajadores que dieron positivo a esta enfermedad que aqueja a los peruanos desde marzo del año pasado.

Los pacientes exigieron que la dirección del hospital contrate a otros profesionales para no suspender el servicio por los 5 o 7 días de descanso médico que corresponde al personal, pero desde el nosocomio aún no dieron respuesta sobre las medidas que asumirán para no perjudicar a los pacientes.