El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez deslindó responsabilidades sobre las múltiples observaciones realizadas por la Contraloría en la distribución y la inoperatividad de las tablets en las zonas rurales de la región.

Aseveró que enviará un informe al Ministerio de Educación (Minedu) para subsanar las deficiencias, porque es la institución que hizo las compras y entregas. Mientras tanto, los escolares seguirán sin usar los equipos, pese a que son necesarios, considerando que volvieron a la educación virtual, por el incremento de casos de coronavirus.

Sánchez aseveró que el Minedu adquirió las 11 mil 44 tabletas, contrató una empresa que distribuyó a los directores de colegios, quienes firmaron la recepción, los registraron en el sistema para incluirlos como patrimonio de la institución y a su vez reportaron a las UGEL.

Según el informe de la Contraloría, al menos 18 directores de instituciones de la Joya y Pampacolca no informaron las fallas en las tabletas, las empresas telefónicas no tienen cobertura en algunas zonas de Castilla, Islay Camaná y los equipos no son utilizados por falta de internet, en 9 colegios no se distribuyó a todos los escolares, en 18 instituciones los dispositivos no tienen chips, cargadores solares o planes de datos. La distribución en una muestra de 153 colegios de la región.

Pedidos. El gerente espera la respuesta del pedido de bono de mil soles para los maestros que hacen las labores presenciales y las vacunas.