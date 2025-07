La Contraloría General de la República evidenció diversas situaciones adversas en la obra de construcción de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias que ejecuta la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib S.A.) en 27 cuadras de la avenida España, una de las principales vías de la ciudad de Trujillo.

El expediente técnico de la obra fue aprobado con incongruencias entre los planos, memoria descriptiva y los metrados (medición de los distintos elementos que conforman el proyecto). Así, por ejemplo, los planos de la red de alcantarillado consignados en el expediente técnico no coinciden con la memoria descriptiva ni con las bases del procedimiento de selección del contratista.

Asimismo, durante la visita de control a la obra se constató la ejecución de partidas de corte, rotura y eliminación de la carpeta asfáltica en tramos que no correspondían, pese a que en abril pasado otra empresa ya había realizado esos trabajos para cambiar las tuberías de alcantarillado.

“También se detectó que los trabajos correspondientes a las ocho partidas que forman parte de la ruta crítica de la obra, y que debieron concluir a más tardar el 24 de junio, no se ejecutaron conforme a lo programado. Al 27 de junio, solo se había avanzado un 10 % en cada una de ellas (en promedio), lo que podría generar retrasos en la culminación de toda la obra y, en consecuencia, que la población no cuente de manera oportuna con los servicios de alcantarillado previstos”, indicó la Contraloría.

Además, se evidenciaron partidas ejecutadas y valorizadas que no cumplen con lo establecido en el expediente técnico ni con la normativa vigente, lo que podría afectar la calidad y vida útil de la obra, el pago de partidas no ejecutadas en su totalidad y perjuicio económico por la no aplicación de penalidades. El incumplimiento de las especificaciones técnicas en una de las partidas, por ejemplo, podría provocar futuros cortes de fluido eléctrico, telefónico y/o fugas de gas.

A su vez, el deficiente control de las aguas servidas durante la ejecución de los trabajos estaría perjudicando el proceso constructivo de excavación de zanjas, el encofrado de la estructura de los buzones, el relleno compactado en zanja y la carpeta asfáltica existente, además de generar contaminación ambiental que pondría en riesgo la salud pública.

Todas estas situaciones adversas, entre otras, están detalladas en el Informe de Visita de Control N.º 011-2025-OCI/0264-SVC, el cual fue comunicado al presidente del directorio de Sedalib S.A. para que adopte las acciones correctivas que correspondan.