La Contraloría supervisó la entrega de tablets en 153 colegios y para 391 escolares beneficiarios, como una muestra de lo que sucede en las 11 mil 44 que se distribuyeron en la región Arequipa. Durante la fiscalización se halló varias deficiencias, entre ellas la falta de chip, cargadores solares, planes de datos, fallas técnicas, entre otras limitaciones que hacen imposible su uso.

En 18 instituciones educativas de las provincias de Condesuyos y La Unión, los escolares no recibieron cargadores solares, porque según la compra del Minedu, solo se adquirieron 10 mil 346 para la región. En el colegio San juan Bautista del distrito de Cayarani, en Río Grande, Andaray, en Condesuyos no se usan los equipos porque los escolares no cuentan con energía eléctrica, ni con internet.

En otros colegios como de Mejía, Deán Valdevia, San Juan de Tarucani, Tapy, Lluta, Tuti, los directores reportaron el déficit de tabletas, porque no alcanzaron para todos los alumnos.

Asimismo, en los distritos de Andagua, Pampacolca, Chachas en la provincia de Castilla, así como en instituciones de La Joya en Arequipa, entre otros, los estudiantes recibieron chips de operadoras que no tienen cobertura en la zona. Los profesores no fueron capacitados sobre el uso y manejo de los equipos.

Desde el Ministerio de Educación, semanas atrás informaron que se exhortó a las operadoras a mejorar sus coberturas en las zonas con deficiencias y se contrató a especialistas para capacitar a los docentes en el manejo de las tablets.

Los directores de 11 colegios no comunicaron las fallas en los equipos y no tuvieron asistencia técnica. Además, en 32 instituciones no registraron a tiempo en el sistema Siagie la entrega de las tablets a los alumnos, pero tampoco reportaron las fallas que presentaron. Los directores de UGEL incumplieron con sus funciones de informar a tiempo sobe la distribución de los equipos.

