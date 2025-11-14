La llegada de Ana Mamie Raguz Bolognesi y Selina Raguz Bolognesi, descendientes directas del coronel Francisco Bolognesi, marcó una jornada de especial significado en el Colegio Militar en Arequipa, que honra el nombre del héroe nacional. Su recorrido por las instalaciones, acompañadas del Comandante General de la Tercera División de Ejército, Gral. Div. Jorge Luis Agramonte Aguilar, permitió conectar el legado histórico del Patrono del Ejército con la formación de las nuevas generaciones.

Durante la visita, las invitadas se detuvieron ante el monumento principal del coronel Bolognesi y los bustos de sus bisabuelos, el Capitán Enrique Bolognesi Medrano y el Teniente Augusto Bolognesi Medrano, también héroes de la patria. Este encuentro generó un ambiente de reflexión entre la comunidad educativa, al evidenciar el vínculo directo entre la historia que se enseña y las personas que la representan.

Para la dirección del plantel, la presencia de las tataranietas reafirmó la importancia del legado familiar en la educación militar. En el colegio se destacó que momentos como este fortalecen la identidad institucional, inspiran a los cadetes a comprender la dimensión humana de los héroes nacionales y refuerzan su compromiso con los valores de disciplina, honor y servicio que caracterizan la vida castrense.

La jornada se recordó a los estudiantes que la historia no solo se estudia, sino que también se transmite y se honra.

Las tataranietas del héroe nacional, Ana Mamie Raguz Bolognesi y Selina Raguz Bolognesi, también estuvieron ayer en la casa donde vivió Francisco Bolognesi, ubicada en la calle Sucre 209, en el Cercado de Arequipa. Hoy, tiene nuevos propietarios.

Las descendientes del militar más recordado en el Perú, hoy serán incorporadas en la Legión Coronel Francisco Bolognesi en el auditorio del Museo Histórico Municipal. La ceremonia se realiza al conmemorar el 209 Aniversario del nacimiento de Bolognesi y el 18 Aniversario de la creación de la Legión en Arequipa.

